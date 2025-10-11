UCC上島珈琲は、巨大ガチャから出てきたカプセルコーヒーの試飲・マリアージュ体験ができるイベント「UCCカプセル珈琲店」を10月10日から13日まで東京ミッドタウン（東京都港区）で開催している。同社が展開するカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」の認知や飲用体験の拡大が目的。同社が昨年9月に実施した「ドリップポッド調査」（n=800）によると、カプセル式コーヒーメーカーを体験したことがある人は全