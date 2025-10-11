落語家の笑福亭鶴瓶（73）が10日、MCを務めるTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）に出演。実は大ファンだというバラエティー番組を明かす場面があった。この日のゲストは「SnowMan」宮舘涼太。鶴瓶はSnowManでの活動のほかにも個人での活躍が増えていることに触れた。鶴瓶は「舘様なんたそうやし、僕らも知ってる」と指摘。「俺はもう『ラヴィット！』のファンやからね。だから見てたもん」と明かした。宮舘はもともと