「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）巨人は追い上げも及ばず敗戦。ＣＳファーストＳ敗退への崖っぷちに立たされた。ＤｅＮＡ・筒香に２本塁打を含む４安打３打点と打ち込まれ、阿部監督は「そうね。僕らの指示は出したんですけど、そのミスですから」と振り返った。今季自己最多の１１勝を挙げた先発の山崎は６回４失点。二回に先頭の筒香に左翼席への先制ソロを浴び