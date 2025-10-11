北海道警察本部北海道警釧路署は11日、介護が必要な同居の父親に食事を与えず放置したとして、保護責任者遺棄の疑いで、釧路市の派遣社員石川佳世容疑者（53）を逮捕した。近隣住民から「姿を最近見ていない」と110番があり、警察官が10日に室内で横たわった父親を発見、その場で死亡が確認された。署によると、石川容疑者は「できることはしていたので正直納得できない」と容疑を否認している。父親を含む3人暮らし。遺体は腐