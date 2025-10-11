「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハム・斎藤友貴哉投手が２点リードの九回に登板。１１球で三者凡退に抑え、チームを勝利に導いた。先頭・西野を１６０キロ直球で一ゴロ。森に対して初球、２球目ともに１６０キロで１−１とすると、３球目の１５１キロのスプリットで一ゴロに仕留めた。杉本の２球目にも１６０キロを計測し、最後は２−２から１４８キロスプリ