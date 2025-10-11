「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが先勝しファイナルＳ進出へ王手をかけた。二回に筒香の右越えソロで先制。三回、１死二塁から蝦名が適時打を放ち１点追加。なおも２死一、三塁から筒香の適時打で１点を加えた。四回に１点差まで詰め寄られたが、六回、筒香の１試合２発となる左翼ポール直撃のソロアーチで貴重な追加点を奪った。筒香は八回にもこの日