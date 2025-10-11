黒崎煌代（23）が11日、東京・Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下で行われた初主演映画「見はらし世代」（団塚唯我監督）公開記念舞台あいさつに登壇。食事のシーンを振り返り「ずっとホルモン定食をいただき、それが、おいしくて…」と振り返りつつも「何度もテイクを重ねなければいけないので、最後の方は、もやししか食べていなかった」と、食べ過ぎて最後はダウン状態だったと振り返った。「見はらし世代」は、団塚監督がオリジナル