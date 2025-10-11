ちょこんと座っているチワワさんのお姿を撮影したら…。たくましすぎる、まさかの光景は記事執筆時点で67万回を超えて表示されており、3.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『本当にチワワ…？』ちょこんと座る小型犬を撮影→思っていたのと違う『まさかの光景』】 ちょこんと座る小型犬を撮影した結果… Xアカウント『@8bkUCQVmPiq7U8E』に投稿されたのは、チワワ「禄（ろく）」ちゃんのお姿。 いつも通り