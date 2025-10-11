台湾観光庁は9月30日、台湾観光セミナー＆商談会を都内で開催した。セミナーでは今年の台湾への日本人旅行者数実績が発表され、9月25日の推計で100万人を越えており、前年より1か月早いペースで推移しているという。また、台湾入境カード登録サイトが今年5月にリニューアルされたことにより、10月1日から完全オンライン化になるとの注意喚起もあった。商談会は県市政府や旅行会社、ホテルなど40以上の企業・団体が来日して行われた