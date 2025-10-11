理想の体を手に入れるためにはどんなトレーニングをすればいいのか。フィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一さんは「自分の今の体を知ると、トレーニングの優先順位が自ずと決まる。その大前提にあるのは、すべての人が目指すべき理想は筋肉量の多い体であるという考えだ」という――。※本稿は、中野ジェームズ修一『成功も挫折も人格がすべて痩せる！パーソナリティトレーニング』（小学館クリエイティブ）の一部を再編集し