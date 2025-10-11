◇パ・リーグCSファーストS第1戦日本ハム２―０オリックス（2025年10月11日エスコンＦ）「5番・三塁」でスタメン出場の日本ハム・郡司裕也捕手（27）がお立ち台でも“清宮幸太郎いじり”でスタンドを盛り上げた。4回2死から相手先発・山下のカーブを捉えて左越えソロを運んだ。直前に無死一塁で4番の清宮幸が二ゴロ併殺を喫していた。「前を打つ清宮が情けないゲッツーを打ちまして。全然4番の仕事ができてないので4