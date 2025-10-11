１１日正午頃、秋田市飯島の畑で、農作業をしていた近くの無職男性（８０）がクマ１頭に襲われ、額に軽いけがを負った。命に別条はないという。秋田県内ではクマによる人身被害が６日連続で発生している。秋田臨港署の発表によると、男性は１人で農作業中に正面から現れたクマに襲われた。クマはそのまま逃げた。現場周辺ではクマの目撃情報が相次いでおり、男性は病院で治療を受けた後に、警戒中の警察官に被害を伝えたとい