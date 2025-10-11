6回、この試合2本目の本塁打を放ったDeNA・筒香＝横浜DeNAは筒香の4安打3打点の活躍で快勝。二回の先制ソロ本塁打に始まり、三回は適時打、3―2の六回にもソロと勝負強かった。ケイが7回を若林の2ランによる2失点と好投。巨人は山崎が粘れず、打線は2安打と低調だった。