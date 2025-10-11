第2日、通算10アンダーで首位の河本結＝東名CCスタンレー・レディースホンダ第2日（11日・静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）今季2勝目を狙う河本結が69と伸ばし、通算10アンダーの134で前日からの首位を守った。1打差で岩井千怜、桑木志帆、福山恵梨が2位。アマチュアの岩永杏奈（大阪桐蔭高）が7アンダーの7位につけた。古江彩佳は佐久間朱莉とともに通算8アンダーの5位で日本女子オープン選手権優勝の堀琴音は5アンダーの1