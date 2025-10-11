ローマのコロッセオの下には、皇帝が群衆に紛れず席に向かうための通路が作られていた/Simona Murrone/Archaeological Park of the Colosseum（ＣＮＮ）ローマ皇帝が人目につかずコロッセオに入り込むために使用した２０００年前のトンネルが、今月一般公開される。皇帝のために作られた隠れた通路を見られる稀有（けう）な機会を提供する。「コモドゥスの通路」として知られるこの約５５メートルの通路は、皇帝や要人が群衆に紛れ