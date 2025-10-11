（資料写真）１１日に予定されていた神奈川大学野球秋季リーグ第６週第１日は悪天候のため順延となった。１２日、俣野公園・横浜薬大スタジアムで午前１０時から横浜商大―関東学院大、午後０時半から松蔭大―桐蔭横浜大の１回戦が行われる。