10月11日、東京競馬場で行われた10R・東村山特別（3歳上2勝クラス・ダ2100m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、シャンパンポップ（牡4・栗東・武幸四郎）が快勝した。5馬身差の2着にキョウキランブ（牡3・美浦・古賀慎明）、3着にトクシースタローン（牡6・美浦・辻哲英）が入った。勝ちタイムは2:10.8（稍重）。2番人気で荻野極騎乗、プレシャスデイ（牡3・美浦・伊坂重信）は、7着敗退。【東京8R】パイシャオピンが人気に応える