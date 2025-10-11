10月11日、東京競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（牝・ダ1600m）は、横山武史騎乗の1番人気、パイシャオピン（牝3・美浦・鈴木伸尋）が勝利した。アタマ差の2着にタマモカンパネラ（牝3・美浦・伊藤圭三）、3着にカーラデマドレ（牝3・美浦・宮田敬介）が入った。勝ちタイムは1:37.7（稍重）。2番人気で原優介騎乗、ラヴアンドライク（牝3・美浦・稲垣幸雄）は、7着敗退。【東京7R】良血ボウウィンドウが連勝…母はフローレ