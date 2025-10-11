10月11日、東京競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（芝2000m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、ボウウィンドウ（牝3・美浦・武井亮）が快勝した。2馬身差の2着にエテルニータ（牡3・美浦・稲垣幸雄）、3着にメアヴィア（牝4・美浦・金成貴史）が入った。勝ちタイムは1:57.6（良）。1番人気で石橋脩騎乗、タイセイプランセス（牝3・美浦・池上昌和）は、7着敗退。【新馬/東京6R】単勝13番人気セイントエルモズが波乱を演出2馬身