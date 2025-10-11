10月11日、東京競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1600m）は、菅原明良騎乗の13番人気、セイントエルモズ（牡2・美浦・小島茂之）が勝利した。ハナ差の2着にウリズンベー（牡2・美浦・萩原清）、3着に2番人気のカナタコナタ（牡2・栗東・高橋一哉）が入った。勝ちタイムは1:39.9（稍重）。1番人気で三浦皇成騎乗、アオイミズホ（牡2・美浦・古賀慎明）は、5着敗退。【新馬/東京5R】シスキン産駒 シュペルリングがデビューVサン