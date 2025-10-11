【モデルプレス＝2025/10/11】元NMB48の白間美瑠が10月10日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿から覗く美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】元NMBメンバー「脚長すぎ」際立つ脚線美◆白間美瑠、美脚際立つミニ丈コーデ披露白間は「PIXAR展in韓国ソンス」とつづり、韓国を訪れたことを報告。投稿された写真では、ぴったりとしたTシャツにラップスカート風ショートパンツを着用したコーディネイトを披露。巨大なア