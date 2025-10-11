スズキの軽バンが往年の「フィアット」風に!?オートスピリットは、2025年9月20日から21日にかけ、ポートメッセなごや（名古屋市港区）で行われたキャンピングカーイベント「名古屋キャンピングカーフェア2025 AUTUMN」に出展。スズキの軽ワンボックスバン「エブリイ」をベースにした「PLATムルティ660 コンフィIV（Type4）」を実車展示し、来場者の注目を集めていました。人気の軽バンが「超レトロ」顔に!?【画像】超カッコい