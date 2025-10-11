◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）巨人がＤｅＮＡに敗れ、ＣＳ第１Ｓの初戦を落とし、後がなくなった。今季１１勝を挙げた先発の山崎伊織投手は、２回に筒香嘉智外野手のソロ本塁打で先制を許すなど６回５安打４失点、１０４球で降板。投手陣が精彩を欠く中、打線も４回の２安打のみに終わった。【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】―