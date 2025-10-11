◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）巨人がＤｅＮＡに敗れ、後がなくなった。今季１１勝を挙げた先発の山崎伊織投手は、２回に筒香嘉智外野手のソロ本塁打で先制を許し、３回にも筒香の適時打などで２点を追加された。４回に若林楽人外野手の２ランで１点差としたが、６回に再び筒香にソロアーチを浴びた。８回にも２点を失い、普段より高い、三