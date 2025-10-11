◆プロレスリング・ノア「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」（１１日、両国国技館）プロレスリング・ノアは１１日、両国国技館で「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」を開催した。スペシャルシングルマッチで藤田和之と鈴木みのるが激突。注目の一戦は、壮絶な打撃戦となったが場外で両者が譲らない展開となり両者リングアウトでゴングが鳴った。不完全燃焼にアリーナはブーイングに包まれたが試合後のリングで２人は再戦をア