◆プロレスリング・ノア「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」（１１日、両国国技館）プロレスリング・ノアは１１日、両国国技館で「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」を開催した。ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ王者のドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフの「ロス・ゴルペアドーレス」がダガ、小田嶋大樹と５度目の防衛戦。王者チームの変幻自在の空中殺法に小田嶋がサイドスープレックスなどで応戦。両軍がすべての技をぶつけ合