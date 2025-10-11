俳優中村雅俊（74）が11日放送のカンテレ「おかべろ」に出演。昭和の大スターを相手にやらかした過去を明かした。“石原裕次郎さんを2時間半待たせたことがある”というウワサについて、「本当です。ほんとのデビュー当時」と中村。初主演ドラマ「われら青春！」のプロデューサー・岡田晋吉氏が、裕次郎さんのドラマ「太陽にほえろ！」のプロデューサーでもあり、中村をドラマ現場に慣れさせようと「太陽に〜」の医師役にキャ