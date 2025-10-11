「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）巨人・阿部監督が八回、リクエストに失敗した。八回の守備で、無死満塁でＤｅＮＡ・牧に右前タイムリーを打たれた。前に守っていた右翼・若林がワンバウンドで打球を処理し、二塁へ送球。一塁走者の筒香がスライディングしたが、クロスプレーになり、塁審はセーフと判定した。これに阿部監督がリクエスト。しかしリプレー検証の映