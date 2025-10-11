◇セCSファーストステージ第1戦DeNA6―2巨人（2025年10月11日横浜）7月31日ヤクルト戦以来、72日ぶりの1軍戦となった牧秀悟内野手（27）が、さすがの存在感を示した。4―2の8回無死満塁の絶好機。巨人・田中瑛から貴重な追加点となる右前適時打。青く染まった横浜スタジアムでこん身のガッツポーズを見せた。