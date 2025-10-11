釧路湿原周辺に建設された大規模太陽光発電所（メガソーラー）世界の電源構成に占める再生可能エネルギーの割合が、2025年上半期（1〜6月）に初めて石炭を上回ったとする報告書を英シンクタンクのエンバーが11日までに公表した。地域差はあるものの、太陽光と風力の発電量が、電力需要の増加に追いつきつつあると分析。地球温暖化対策を進めて脱炭素社会を目指す上で「転換期を迎えている」と指摘している。世界の電力需要の約