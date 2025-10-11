「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）オリックスは完封負けで初戦を落とし、崖っぷちに追い込まれた。初戦の先発を託された山下舜平大投手は初回に圧巻の立ち上がりをみせた。初回、矢沢、石井から連続見逃し三振を奪うと、レイエスに安打を許したが、続く４番清宮幸は空振り三振。アウトすべてを三振で奪った。しかし、二回に先頭の郡司に二塁打を打たれると、万波に