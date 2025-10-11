¿§¡¹¤Ê¶ñºà¤È¶¦¤ËßÖ¤á¤é¤ì¤ë¾×·â²èÁüÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡ÖÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2004Ç¯)¤Î¥Ç¥«¥°¥ê¡¼¥óÇÐÍ¥¤¬¸ø³«¤·¤¿?¾×·â¼Ì¿¿?¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¼¤è¡¢°ì½ï¤ËßÖ¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÉã¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ç¤À¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Þ¤Þ¤´¤ÈÍÑ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿§¡¹¤Ê¶ñºà¤È¶¦¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë?¥Ç¥«¥Ô¥ó¥¯?¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£ÍÛÍ¤¡£ºîÉÊÆâ¤Ç·ëº§¤·¤¿¥Ç¥«¥°¥ê¡¼¥ó /¹¾À®Àç°ì(°ËÆ£)¤È¥Ç¥«¥Ô¥ó¥¯/¸ÕÆ²¾®Çß(µÆÃÏÈþ¹á)