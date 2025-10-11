◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク―オイシックス（11日、生目第二）＝ノーゲームソフトバンクからオイシックスに派遣中の育成2年目、中澤恒貴内野手（20）が幻となる2ランを放った。「2番指名打者」で出場。初回無死二塁、ソフトバンク先発で最多勝経験者の東浜巨の真っすぐを完璧に捉え、左越えの2ランとした。「食い込んでくるシンカーとスライダーが巨さんの持ち味。自分も相手もよく知っているので、真っす