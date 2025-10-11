＜ビュイックLPGA上海3日目◇11日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが終了した。2日目に「61」を叩き出した勝みなみが、この日6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル17アンダー・単独首位をキープし、ツアー初優勝に王手をかけた。〈写真〉勝みなみが曲がらない理由は「オタ芸シャドー」だった!?トータル15アンダー・2位タイにジーノ・ティティクル（タイ）とミンジー