アメリカのトランプ大統領は10日、中国からの輸入品に11月1日から100％の追加関税を課すと表明しました。トランプ大統領は10日、SNSで、中国が貿易に関して極めて攻撃的な姿勢をとっていることが判明したとして、11月1日から中国からの輸入品に100％の追加関税を課すと共に、全ての重要なソフトウエアに輸出規制を適用すると表明しました。トランプ氏は中国によるレアアースの輸出規制を批判していて、中国製品に対する大幅な関税