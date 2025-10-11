◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 2-0 オリックス（11日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムはオリックスとのCSファーストステージ初戦に完封勝利。ファイナルステージ進出へ王手をかけました。対するオリックスの先発は山下舜平大投手。日本ハム打線は150キロ後半をマークする速球に苦しみ、初回に3つの三振を奪われます。しかし2回、先頭の郡司裕也選手がフェンス直撃の2塁打で好機をつかむと、田宮裕涼選