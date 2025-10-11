「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）巨人が完敗。ＣＳファーストＳ敗退への崖っぷちに立たされた。先発は今季自己最多の１１勝を挙げた山崎。だが、二回に先頭の筒香に左翼席への先制ソロを浴びると、続く三回は１死二塁で蝦名に左前適時打、２死一、三塁で筒香に右翼線適時打を打たれて２点を追加された。それでも意地を見せたい巨人は、ＤｅＮＡ先発のケイから四