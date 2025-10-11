ＤｅＮＡ６―２巨人（クライマックスシリーズ・ファーストステージ＝１１日）――ＤｅＮＡの筒香が巨人の先発・山崎から２本塁打を放った。二回、２ボールから甘く入った変化球を右翼スタンドに運ぶ先制ソロ。３―２の六回には、フルカウントから左越えソロを放ってリードを広げ、「インパクトで強い打球を打つ事だけをイメージして、落ち着いて打つ事ができた」。三回にも右前適時打を放ち、山崎からは計３安打３打点の活躍。