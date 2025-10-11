「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが投手戦を制し、ＣＳファーストＳに先勝。ファイナルＳ進出へ、王手をかけた。ファーストＳの初戦勝利チームのファイナルＳ進出は８４％となっている。先発を託されたエース・伊藤が闘志あふれる気迫の力投を見せた。立ち上がり、二回といずれも得点圏に走者を背負うなどピンチは連続だった。また５者連続三振に斬って取