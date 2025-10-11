英歌手ロビー・ウィリアムズが米歌手テイラー・スウィフトにおびえて逃げたことを認めた。チャート記録を追い求めるロビーは、テイラーに敗北を喫するのを避けるため、発売予定だったニューアルバムのリリースを延期したことを認めた。英紙デーリー・スターが１０日、報じた。テイラーが最新アルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」を１０月３日にリリースすると発表した後、ロビーは１０月１０日発売予定だったニュー