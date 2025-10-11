全国地域安全運動にあわせ、パリ五輪柔道48キロ級の金メダリスト・角田夏実選手が11日、岡山西警察署の一日署長に就任しました。 角田選手は千葉県出身。巴投げで世界の頂点に立った金メダリストは、地域の犯罪を減らそうとスーパーで特殊詐欺注意や交通安全のチラシを配って安全・安心を呼び掛けました。 県警によりますと、岡山県の2025年の特殊詐欺の被害額は８月末時点で約６億8710万円と去年１年間を上回っ