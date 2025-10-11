楽天・辰己涼介外野手が１１日、今オフのポスティングによるメジャー挑戦について口を開いた。シーズン中に球団へ要望したが認められなかったと明かし、「交渉中って感じですね。考えは変わらない」と説明。話し合いを続けていくとともに「今やれるのは鍛錬することだなと思っている」と、この日から始まった秋季練習でも打撃練習などで汗を流した。辰己は今年９月に国内ＦＡ権を取得。行使については「今は鍛錬することに集中