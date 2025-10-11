お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が10日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。大師匠からの愛あるダメ出しについて語った。番組には、漫才コンビ「ザ・ぼんち」が出演。大阪時代から親交がある大悟は、「あれだけ大暴れする漫才を昔からやってて。後輩に絶対に怒らない人やねん。でも、1回だけわしにダメ出しした」と話した。それは漫才後のあいさつについて。「“どんだけ好きなことやってもえ