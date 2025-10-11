台風23号は、奄美大島に最も接近しています。台風は発達しながら、13日に伊豆諸島を直撃するおそれがあり、暴風や大雨などに厳重な警戒が必要です。台風23号は、奄美大島の東海上を北上中です。12日午前中、九州の南東海上を通過。その後、東よりに向きを変え、13日午前中には暴風域を伴って、伊豆諸島に、かなり接近するおそれがあります。13日、伊豆諸島では最大瞬間風速が45メートル、波の高さが8メートルと予想されています。