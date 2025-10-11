俳優の黒崎煌代（23）が11日、都内で行われた主演映画「見はらし世代」（監督団塚唯我）の公開記念舞台あいさつに出席した。家族がバラバラになった心を取り戻す姿と、東京の移り変わりを交えて描く物語。今年5月のカンヌ国際映画祭をはじめ、今後開催予定のものも含めると12カ国の映画祭で上映されることとなる話題作。今作が初主演となった黒崎は「ありがたいことに、カンヌ国際映画祭だったり、いろいろな映画祭に参加させ