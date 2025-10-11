映画『愛に乱暴』で国内外の映画祭を沸かせた森ガキ侑大監督の最新作、俳優の高杉真宙主演の映画『架空の犬と嘘をつく猫』（2026年1月9日公開）が、エストニアで開催される「タリン・ブラックナイト映画祭」（11月7日〜23日）〈公式コンペティション部門〉に選出され、現地でワールドプレミア上映されることが決定した。【動画】『架空の犬と嘘をつく猫』予告映像原作は、『川のほとりに立つ者は』で本屋大賞にノミネートされ