日本ハム２―０オリックス（パ・リーグＣＳファーストステージ第１戦＝１１日）日本ハムの郡司が「ＣＳ１号」を放った。１点リードの四回二死から、初球の変化球を完璧に捉えた。直前の二併殺で流れを失いかけていた中での一打に、「４番（清宮幸）のゲッツーをカバーしました」とコメントした。初めて出場した昨年のＣＳでは計６試合で１６打数無安打と振るわなかった。「（昨年の経験が）必ず生きる」と雪辱を誓っている右打