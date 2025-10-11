「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が２本塁打を含む４安打と大暴れした。二回の第１打席で右翼席へ先制ソロ。三回には２死一、三塁から右翼線への適時打で１点を加えた。四回に１点差まで詰め寄られたが、六回、またも筒香が１試合２発となる左翼ポール直撃のソロアーチ。貴重な追加点を奪った。勢い止まらず、八回無死一、二塁から左腕の