１０日のフジテレビ全力！脱力タイムズ」では、冒頭、「スペシャルな方」のシルエットクイズが行われ、言われてみれば最近出演していなかった番組レギュラーの人物が登場した。ヒントで「都立日比谷高校、一橋大学経済学部卒、通産省、２００１年小泉内閣で経済財政担当大臣補佐官」と凄い経歴が示された。「もしかして岸先生？」の声があがり、登場したのは岸博幸氏だった。今夏参院選に自民党から比例代表で出馬も落選し