モデル・タレントの阿部なつきさんが自身のインスタグラムを更新。10月6日に26歳の誕生日を迎え、誕生日会で友人たちに祝福されている様子を公開しました。 【写真を見る】【阿部なつき】「誕生日の月はドレスアップする機会が増えて嬉しい」ティファニーのカフェで白いドレス姿で誕生日祝い画像には、阿部さんが白い背中が大きく開いたホルターネックのドレスを着て、食事を楽しむ様子が映し出されています。 阿部さん